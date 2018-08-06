В Атюрьевском районе по причине ДТП пострадали два человека

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В Атюрьевском районе Республики Мордовия в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Мерседес», не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки ГАЗ, который двигался впереди.
Два пассажира легкового автомобиля были доставлены в ближайшую больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были отправлены на домашнее лечение.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП.
Источник: гибдд.рф