В Атюрьевском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Атюрьевском районе Республики Мордовия в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Мерседес», не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки ГАЗ, который двигался впереди.

Два пассажира легкового автомобиля были доставлены в ближайшую больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были отправлены на домашнее лечение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф