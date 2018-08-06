В Торбеево полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить вишню и лук

В Торбеево сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который пытался ограбить чужой приусадебный участок.

Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор и таким образом оказался на территории чужого приусадебного участка. Изначально гражданин решил отведать немного вишен. Ягоды понравились мужчине, и он принялся набирать их в стоявшие поблизости ведра.

Затем гражданин, прихватив немного росшего рядом лука, отправился домой. Но уже через несколько минут мужчину задержали полицейские.

По информации «Известий Мордовии».