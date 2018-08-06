Мордовские меломаны готовы нарушить закон ради музыки

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В Торбеевском районе Республики Мордовия активизировались грабители, которые любят музыку.
Недавно житель поселка Красноармейский, придя домой, обнаружил пропажу бензопилы, нового велосипеда и музыкального центра. Кроме того, из автомобиля гражданина был похищен аккумулятор. Мужчина обратился в полицию.
Часть похищенного имущества стражи порядка обнаружили в расположенных неподалеку от дома пострадавшего кустах. Личность преступника устанавливается.
Ранее полицейскими был задержан житель деревни Самбур. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание местного клуба и похитил оттуда музыкальный центр.
По информации «Известий Мордовии».