Жительницу Торбеево оштрафовали за клевету

Месть довела жительницу Торбеево до суда.

В квартире жительницы Торбеево, проживающей в одном из домов, расположенных на территории третьего микрорайона, очень часто гостили гражданские супруги. Стоит отметить, что женщина и сама живет в гражданском браке. Гости очень часто веселились до утра, а, порой, и оставались ночевать. Женщину крайне раздражал тот факт, что знакомые засиживались до позднего времени и мусорили в квартире, но сожитель гражданки хорошо относился к гостям, и поэтому она терпела их визиты, однако всему есть предел.

После очередной попойки, которая оставила после себя горы мусора, гражданка решила отомстить гостям. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денежных средств. Гражданка сообщила, что её гостья похитила 3,5 тыс. рублей.

Полицейские достаточно быстро установили, что заявительница лжет. В итоге женщине пришлось признать, что на самом деле никто никакого преступления не совершал, а заявление она написала из-за мести.

Решением суда в отношении жительницы Торбеево была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru