В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе детских лагерей

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в работе детских оздоровительных лагерей.

В оздоровительном лагере «Сосновый бор» во время проведения прокурорской проверки отсутствовала молочная продукция. В лагере дневного пребывания МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» были зафиксированы нарушения правил хранения продуктов.

Кроме того, в оздоровительных лагерях, организованных на базе МБОУ «Кочкуровская СОШ» и МБОУ «Поводимовская СОШ», медицинский персонал не проводил осмотр детей и сотрудников пищеблока при допуске. В МБОУ «Кочкуровская СОШ» не было закрепленного медицинского работника. В детском лагере, работающем на базе МБОУ «Поводимовская СОШ», хранились просроченные лекарства.

Выявленные сотрудниками прокуратуры нарушения в данный момент устранены. К дисциплинарной ответственности были привлечены четыре виновных лица.

Источник: prokrm.ru