7 августа в Саранске ухудшится погода

7 августа в Саранске ухудшатся погодные условия.

Согласно информации, которая была опубликована местным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа на территории Саранска будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 15 метров в секунду, а также грозы.

Жителям Саранска рекомендовано обходить шаткие конструкции и деревья. Кроме того, со дворов и балконов нужно убрать хозяйственные вещи.

Автомобилистам желательно не оставлять свои транспортные средства возле деревьев.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru