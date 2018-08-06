Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства в сфере ЖКХ

В Мордовии сотрудники прокуратуры контролируют, каким образом соблюдается законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В период с января по июнь текущего года сотрудниками прокуратуры было зафиксировано 1313 нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К дисциплинарной ответственности было привлечено 267 лиц. Административное наказание понесли 105 человек.

По материалам прокурорских проверок за указанный период было возбуждено 11 уголовных дел.

В большинстве случаев имели место такие нарушения, как предоставление услуг ненадлежащего качества и необоснованное начисление платы за них.

Источник: prokrm.ru