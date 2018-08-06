В Саранске появится новая зона отдыха

В Саранске будет оборудована новая зона отдыха у воды.

6 августа мэр Саранска Петр Тултаев во время оперативного совещания распорядился разработать проектно-сметную документацию по расчистке русла Блохинского ручья, который расположен в Пролетарском районе города.

Глава городской администрации заявил, что указанные работы необходимо начать уже в следующем году. Кроме того, Петр Тултаев отметил, что вдоль берега ручья нужно проложить беговые дорожки и велодорожки, а также установить скамейки.

Также глава городской администрации отметил, что Пролетарский район нуждается в хорошей рекреационной зоне.

Источник: adm-saransk.ru