Пожар в Ельниках уничтожил несколько жилых домов и надворных построек

Вечером 6 августа в селе Ельники Ельниковского района Мордовии сгорели несколько жилых домов и надворных построек.

Как сообщили в ГИОД ГУ МЧС РФ по РМ, на улице Заречной огнем были повреждены жилые дома и надворные постройки №№ 333, 335, а также надворные постройки у домов №№ 329/2, 331, 337, 339.

На тушение пожара выезжали ПЧ-13, ПСЧ-19, СПСЧ и СПТ, а также ДПК сел Старый Тештелим, Мордовские Пошаты и Краснослободского территориального лесничества.

Общая площадь повреждения составила порядка 600 квадратных метров.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ