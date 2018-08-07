МТС назначила директора филиала в Мордовии

Саранск, РФ, ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг в России, сообщает о назначении директора филиала в республике Мордовия. Руководителем филиала МТС в Мордовии стал Владимир Суховеев, ранее возглавлявший подразделение компании в г. Комсомольск-на-Амуре.

Помимо общего управления филиалом в зоне ответственности директора - развитие телекоммуникационной инфраструктуры, расширение географии покрытия 4G и спутникового ТВ на территории республики, развитие розничной сети, а также вывод на рынок продуктов и услуг компании. Еще одно важное направление работы – укрепление позиций МТС на корпоративном рынке региона: продвижение комплексных решений для бизнеса – облачных технологий, IoT, Big Data и других инновационных сервисов.

Биография

Владимир Суховеев, родился 21 ноября 1984 года во Владивостоке. Окончил с отличием Дальневосточный государственный университет, а также Владивостокский институт международных отношений по специализации «мировая интеграция и международные организации».

Карьеру начал в компании МТС, и с 2007 года прошел путь от специалиста по работе с МСБ до руководителя обособленного подразделения компании в г. Комсомольск-на-Амуре. В 2018 году назначен директором филиала МТС в республике Мордовия.

Хобби: большой теннис, плавание, велоспорт, путешествия.

Женат, воспитывает двоих детей.