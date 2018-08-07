В Саранске пьяный автомобилист сбил пенсионерку

В Саранске пьяный водитель иномарки сбил пенсионерку.

Указанное происшествие произошло вечером 6 августа по адресу – улица Сущинского, в Октябрьском районе города. Мужчина 1986 года рождения, изрядно употребив спиртного, сел за руль своего автомобиля марки Kia Sportage. В определенный момент движения водитель иномарки перестал контролировать ситуацию на дороге и сбил пенсионерку 1947 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины многочисленные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф