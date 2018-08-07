В Старошайговском районе опрокинулась легковушка

В Старошайговском районе Республики Мордовия пьяный водитель легкового автомобиля устроил ДТП.

Утром 6 августа водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21140 1983 года рождения, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, проезжая 10-й километр автомобильной дороги, соединяющей Новотроицкое, Мельцаны, Вертилим и Новую Александровку, не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист и его пассажир доставлялись в ГБУЗ РМ «Старошайговская ЦРБ». После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Выяснилось, что автомобилист не так давно был лишен водительского удостоверения.

По факту происшествия проводится проверка.

Источник: гибдд.рф