В Инсаре мопед врезался в забор

В Инсаре водитель мопеда врезался в металлический забор.

6 августа, в 12:00 молодой человек 1992 года рождения, управлявший мопедом марки «Альфа», двигаясь по улице Красноармейской, на полном ходу врезался в металлический забор.

Молодой человек был доставлен в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи парня отпустили домой.

В момент ДТП водитель мопеда был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель мопеда выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.

Источник: гибдд.рф