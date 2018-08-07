В Инсаре мопед врезался в забор

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В Инсаре водитель мопеда врезался в металлический забор.
6 августа, в 12:00 молодой человек 1992 года рождения, управлявший мопедом марки «Альфа», двигаясь по улице Красноармейской, на полном ходу врезался в металлический забор.
Молодой человек был доставлен в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи парня отпустили домой.
В момент ДТП водитель мопеда был трезв.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель мопеда выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.
Источник: гибдд.рф