В Мордовии предстанут перед судом обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей одного из соседних регионов, которые подозреваются в покушении на сбыт наркотических веществ.

В марте нынешнего года двое жителей одного из соседних регионов приехали в Саранск, чтобы сбыть крупную партию наркотических веществ. Обвиняемые сняли в городе квартиру. Мужчины сделали на территории одного из районов Саранска около 60 так называемых закладок. В квартире, которую снимали обвиняемые, полицейскими впоследствии было обнаружено ещё порядка 70 свертков с наркотиками, которые жители соседнего региона намеревались сбыть.

Было установлено, что наркотические вещества мужчины приобрели в Москве.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемых.

Источник: 13.мвд.рф