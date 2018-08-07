В Ковылкинском районе задержали подростков, подозреваемых в краже велосипедов

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые подозреваются в краже трех велосипедов.

Два велосипеда подростки похитили, находясь возле одного из местных магазинов. Транспортные средства были выставлены на улице для продажи. Третий велосипед был похищен парнями также на улице. Транспортное средство было оставлено владелицей без присмотра возле продуктового магазина.

Подростки сообщили, что один из похищенных велосипедов они подарили знакомой девочке. Два других транспортных средства парни намеревались оставить себе.

Велосипеды были возвращены законным владельцам.

Источник: 13.мвд.рф