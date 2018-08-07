В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Днем 6 августа на 39-м километре автомобильной дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки, водитель автомобиля марки «Дэу-Нексия» 1980 года рождения, не сумев справиться с управлением, врезался в автомобиль марки «Лада-Приора».

Водителю «Дэу» и пассажиру «Лады» понадобилась медицинская помощь. Пострадавшие доставлялись в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

Известно, что в момент ДТП автомобилисты были трезвы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф