В Саранске по причине ДТП пострадал человек

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Поздним вечером 6 августа молодой человек 1998 года рождения, управлявший автомобилем марки «Москвич», двигаясь по улице Севастопольской, по неизвестным пока что причинам на полном ходу врезался в автомобиль марки «Форд».

Водитель иномарки и его попутчица были травмированы. Пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель «Москвича» допустил столкновение с «Фордом».

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф