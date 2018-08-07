В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе по причине ДТП были травмированы два человека.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 6 августа на 287-м километре трассы «Нижний Новгород-Пенза-Саратов». Мужчина 1960 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21214, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство протаранило автомобиль марки «Дэу-Матиз».

Водитель «Дэу» и его пассажир были травмированы. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, из-за чего водитель ВАЗа потерял контроль над управлением.

Источник: гибдд.рф