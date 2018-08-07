В Краснослободске осудили местного жителя, убившего знакомого

В Краснослободске суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

1 ноября прошлого года в квартире 21-летнего молодой человека гостил его 31-летний знакомый. Хозяин жилья и гость употребляли спиртное. В определенный момент алкоголь заставил собутыльников вспомнить старые и придумать новые обиды, вследствие чего произошла ссора. Во время перепалки, которая изначально была исключительно словестной, осужденный схватил в руки нож и ударил им знакомого в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.

Затем преступник нанял грузовик и вывез на нем шкаф, в котором был спрятан труп знакомого, в нежилую зону Краснослободска. После этого молодой человек сбросил труп пострадавшего в канализационный колодец.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 8,5 лет тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф