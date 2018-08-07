В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, которая подозревается в краже кошелька.

Днем 5 августа неизвестная гражданка, находясь в магазине «Эверест Дисконт», расположенном по адресу – улица Сущинского, похитила кошелек, который был утерян другой посетительницей указанного торгового заведения. В кошельке находилась денежная сумма в размере 6,5 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о предполагаемой злоумышленнице, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89170741733, 29-77-88 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф