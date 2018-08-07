В Ковылкинском районе в результате пожара погибла женщина

В одном из сел Ковылкинского района Республики Мордовия произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

В ночь на 7 августа жители села Мордовское Коломасово проснулись от воя пожарных сирен и громкого треска огня. На улице Центральной полыхал жилой дом №53. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 72 квадратных метров.

Хозяин дома 1963 года рождения получил ожоги обеих рук второй степени. Сожительница мужчины 1968 года рождения погибла. Владелец жилья пытался спасти женщину, но это ему не удалось. Труп гражданки был обнаружен во время разбора пожарного мусора. Тело женщины лежало возле оконного проема.

По предварительной информации, огонь вспыхнул по причине короткого замыкания электрической проводки в помещении террасы.

Источник: 13.mchs.gov.ru