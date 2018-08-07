Бдительная жительница Торбеево помогла полицейским задержать квартирных воров

В Торбеево благодаря бдительности местной жительницы сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи.

На днях двое мужчин 1987 и 1993 годов рождения проникли в одну из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Спортивная. Подозреваемые следили за владельцем жилья и посетили квартиру с криминальным визитом только после того, как её хозяин ушел по своим делам. Мужчины похитили планшет, ноутбук, телефон и аудиоплеер.

Когда один из подозреваемых, неся в руках похищенную бытовую технику, выходил из подъезда, его заметила местная жительница, которая незамедлительно обратилась в полицию. Благодаря бдительности гражданки подозреваемые были задержаны по горячим следам.

Кроме того, полицейские установили, что мужчины, один из которых ранее уже привлекался в уголовной ответственности, также причастны к краже детской коляски.

Источник: 13.мвд.рф