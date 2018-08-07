Житель Старошайговского района подозревается в краже денег у пенсионера

В Старошайговском районе полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у 88-летнего пенсионера.

В июле нынешнего года 37-летний гражданин пришел домой к 88-летнему пенсионеру. Мужчина решил воспользоваться преклонным возрастом старика, из-за которого последний полноценно не может контролировать то, что происходит вокруг, а также страдает провалами в памяти. Гражданин представился внуком пенсионера. Старик поверил в том, что к нему в гости пришел близкий родственник и, выслушав рассказ о непростой жизни так называемого фальшивого внука, дал ему 5 тыс. рублей. Мужчина проследил за тем, откуда пенсионер берет деньги. Когда владелец жилья ушел в другую комнату, подозреваемый похитил оставшиеся 15 тыс. рублей, которые старик хранил в шкафу.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по факту кражи и мошенничества.

Кроме того, выяснилось, что в этом году подозреваемый вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф