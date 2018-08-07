В Саранске предстанет перед судом бывший полицейский, превысивший должностные полномочия

В Саранске будет вынесен судебный приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Оперуполномоченный отдела полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск, желая предоставить начальству хороший отчет о проделанной работе, заставил горожанина признаться в совершении преступления, к которому последний не имеет никакого отношения.
Пострадавший был вынужден признать свою вину, которая является выдумкой обвиняемого во имя восхождения по карьерной лестнице. Спустя некоторое время горожанин всё же обратился в региональный отдел УФСБ РФ и сообщил о факте превышения должностных полномочий сотрудником полиции.
Обвиняемый отказывается признавать свою вину.
Материалы уголовного дела в отношении бывшего полицейского находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.
Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru