В Саранске 5-летний мальчик выпал из окна

В Саранске пятилетний мальчик выпал из окна общежития.

Указанное происшествие, которое могло обернуться ужасающей трагедией, произошло днем 5 августа на территории Пролетарского района города. 5-летний мальчик упал с высоты третьего этажа. В настоящее время известно, что ребенок выпал из открытого окна общей кухни общежития.

Очевидцы сообщают, что из-за сильной боли ребенок кричал. В результате падения мальчик получил травмы головы и ног.

Стоит отметить, что нынешним летом в Мордовии увеличилось количество подобных несчастных случаев с участием детей.

По информации «Известий Мордовии».