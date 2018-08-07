Владимир Волков встретился с руководителем Росавтодора

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дорожного строительства в Республике Мордовия. Отдельное внимание было уделено реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также Владимир Волков и Роман Старовойт обсудили завершение строительства восточного обхода Саранска и новой дороги, которая будет связывать Светотехстрой и Химмаш.

По информации, опубликованной пресс-службой главы Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru