В Саранске осудили педофила, развращавшего подростков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, который развращал подростков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2016 году 30-летний горожанин под надуманным предлогом привел к себе домой двух подростков 12- и 13-летнего возраста. Мужчина совершил в отношении гостей развратные действия.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело.

Решением суда педофил был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru