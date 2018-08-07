В Саранске осудили педофила, развращавшего подростков

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В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, который развращал подростков.
Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2016 году 30-летний горожанин под надуманным предлогом привел к себе домой двух подростков 12- и 13-летнего возраста. Мужчина совершил в отношении гостей развратные действия.
В отношении преступника было возбуждено уголовное дело.
Решением суда педофил был приговорен к 9 годам тюремного заключения.
Приговор суда пока что не вступил в законную силу.
По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Источник: mordovia.sledcom.ru