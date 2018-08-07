8 августа в Саранске будет ограничено движение транспортных средств

8 августа на территории Саранска будет действовать ограничение движения транспортных средств.

Причиной ограничения движения транспортных средств является матч между футбольными командами «Мордовия» и «Сибирь», который пройдет на стадионе «Мордовия Арена».

В период с 16:30 до 22:00 на дублере улицы Севастопольской на участке от дублера улицы Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла будет запрещено движение и стоянка транспортных средств.

Указанное ограничение не касается общественного транспорта, транспортных средств коммунальных и аварийных служб, а также автомобилей горожан, проживающих по упомянутым адресам.

Источник: 13.мвд.рф