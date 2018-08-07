В Инсарском районе горело частное подворье

В одном из сел Инсарского района Республики Мордовия произошел пожар на территории частного подворья.

Утром 7 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Сиалеевская Пятина произошел крупный пожар. На территории частного подворья №39, расположенного по адресу – улица Пролетарская, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 96 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru