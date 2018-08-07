В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Безопасный регион»

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения операции «Безопасный регион».

Указанная операция проходила 3 и 4 августа. В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 218 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, стражи порядка задержали 37 автомобилистов, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Указанное мероприятие будет ещё раз проведено на территории региона 10 и 11 августа.

Главной целью операции является профилактика ДТП среди всех участников дорожного движения.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф