«Медиа Альянс» и «Ростелеком» представят российским зрителям лучшие фильмы и сериалы Star Media

«Медиа Альянс», одна из крупнейших компаний на рынке платного телевидения России, и компания «Ростелеком», крупнейший в России оператор кабельного и цифрового ТВ, заключили соглашение о запуске трех каналов Star Media в «Интерактивном ТВ». Более 5 млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечественные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно.

«Ростелеком» обладает эксклюзивными правами на вещание каналов в «Интерактивном ТВ» и будет делиться знаниями об аудитории услуги, чтобы представленный контент максимально учитывал ее предпочтения.

Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а ее портфолио теперь охватывает практически все жанры телевизионного контента, в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие к экранам многомиллионную аудиторию.

Star Cinema адресован женщинам 25+, его главные темы – любовь, страсть, интриги и все, что вызывает яркие, неподдельные эмоции.

Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров – мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые всегда востребованы у его аудитории.

Программное наполнение BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории 25+, основу канала составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и др.).

Техническое вещание телеканалов в сети «Интерактивного ТВ» организовано через платформу «Медиалогистика» компании «МСК-IX». Платформа с помощью новейшего оборудования обеспечивает бесперебойную доставку телеканалов от вещателя до операторов кабельного и спутникового телевидения с гарантированно высоким качеством изображения и звука.

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МЕДИА АЛЬЯНС

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Компания «Медиа Альянс» является совместным предприятием Национальной Медиа Группы, одного из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющего активы ключевых сегментов российского медиарынка, и Discovery, Inc., портфолио которого представлено всемирно-известными телевизионными брендами и охватывает более 220 стран мира. «Медиа Альянс» занимается развитием и распространением телеканалов семейства Discovery и Turner в России, среди которых такие всемирно известные бренды, как Discovery Channel, TLC, ID Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Science, DTX, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold, Eurosport 4K, Cartoon Network, Boomerang и CNN.