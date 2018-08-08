В Ичалковском районе загорелся грузовик

В Ичалковском районе Республики Мордовия загорелся грузовик с двумя тоннами сена.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днем 7 августа. На территории аграрного колледжа, расположенного в поселке Кемля, произошло возгорание грузового автомобиля марки КамАЗ. В момент воспламенения в прицепе грузовика находились две тонны сена.

Огонь уничтожил сено и серьезно повредил транспортное средство.

По информации ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина воспламенения грузовика в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru