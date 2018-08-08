В Мордовии утонул 35-летний мужчина

В Республике Мордовия утонул 35-летний местный житель.

Трагедия произошла на водоеме, расположенном возле населенного пункта Урей. 35-летний житель Ельников проводил время в компании своих друзей. В определенный момент гражданин решил переплыть водоем. Но мужчина не рассчитал свои силы. Добраться до другого берега пловцу не удалось. Обессиленный мужчина ушел под воду.

Приятели пытались спасти гражданина, но это им не удалось.

Труп мужчины доставили на берег водолазы региональной аварийно-спасательной службы.

Известно, что гражданин плавал в месте, где не дежурят пляжные спасатели.

Источник: 13.mchs.gov.ru