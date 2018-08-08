В Ельниках вспыхнула баня

В Ельниках загорелась баня.

Поздним вечером 7 августа на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании бани, расположенной по адресу – улица Кирова, недалеко от дома №35. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 18 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина воспламенения бани в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем, а также нормы эксплуатации электрических приборов.

Источник: 13.mchs.gov.ru