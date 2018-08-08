В Ардатовском районе в ДТП пострадал человек

В Ардатовском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Вечером 7 августа водитель легкового автомобиля марки ВАЗ, проезжая 73-й километр автомобильной дороги, соединяющей Комсомольский и Ардатов, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет.

В результате ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель легкового автомобиля не смог удержать контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru