В Старошайговском районе горели надворные постройки

В Старошайговском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Утром 7 августа в небо над селом Рязановка поднялся столб дыма. Спустя некоторое время раздался вой пожарных сирен. Причиной тому стало воспламенение хозяйственных построек на территории частного подворья №24.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить, по какой причине произошло воспламенение надворных построек.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать правила безопасного обращения с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru