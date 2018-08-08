В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести местный житель

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Беззубов Николай Алексеевич 1941 года рождения, проживающий в поселке Молочница, в январе 2005 года ушел из дома. О том, куда мужчина направился, в настоящее время нет никакой информации. На связь с родными и близкими гражданин не выходит.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф