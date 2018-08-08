В Инсарском районе полицейские задержали мужчину, хранившего марихуану

В Инсарском районе сотрудники полиции задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

2 августа нынешнего года представители правоохранительных органов в ходе личного досмотра гражданина Украины 1987 года рождения обнаружили и конфисковали более 195 граммов марихуаны. Ранее полицейские получили информацию о том, что указанный мужчина может хранить наркотики.

Мужчина сообщил, что упомянутое растение он хранил исключительно для личного потребления.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф