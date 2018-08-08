Две жительницы Саранска стали жертвами интернет-мошенников

В Саранске две местные жительницы стали жертвами неизвестных интернет-мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ, горожанки забронировали на сайте пансионата, расположенного на территории Абхазии, номера. После этого женщины перечислили предоплату в размере 28 тыс. рублей.

За день до отъезда горожанки решили уточнить, будет ли организован трансфер от вокзала до пансионата. Но в итоге женщины получили совсем другую информацию, которая оказалась для них неприятной неожиданностью. Выяснилось, что сайт пансионата был удален. Телефонные номера указанной организации оказались недоступны.

Затем пострадавшие сообщили о мошенничестве сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: 13.мвд.рф