В Ковылкино оштрафовали местного жителя, напавшего на полицейского

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении местного жителя, который напал на сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 8 апреля текущего года житель Ковылкино, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен полицейскими в общественном месте. Желая избежать наказания, мужчина напал на командира отделения ППСП ММО МВД России «Ковылкинский».

Дебошир был привлечен к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru