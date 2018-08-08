У студентов одного из колледжей Саранска отбирали часть стипендии

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили факт незаконного удержания профсоюзных взносов из стипендий студентов одного из местных колледжей.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что на протяжении минувшего учебного года из академической стипендии студентов Саранского электромеханического колледжа удерживались профсоюзные взносы в размере 1% от суммы стипендии. Указанные денежные средства затем перечислялись на счет Мордовской республиканской организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.

Перечисления производились при отсутствии уведомлений о вступлении студентов в профсоюз.

В адрес директора колледжа было внесено представление об устранении указанных нарушений и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

Источник: prokrm.ru