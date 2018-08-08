В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным незаконно заключенного договора

В Мордовии администрация одного из местных сельских поселений на незаконных основаниях заключило договор аренды с муниципальным предприятием.

В прошлом году администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района без предварительного проведения торгов заключила с муниципальным предприятием городского округа Саранск «Радуга-Ритуальные услуги» договор о передаче во временное пользованием муниципального имущества.

Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона о признании недействительным указанного договора аренды.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru