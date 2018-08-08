В одной из мордовских колоний прошел конкурс на лучший цветник

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен конкурс на лучший цветник.
Указанный конкурс был проведен в исправительной колонии №13. Подготовка к данному мероприятию началась в мае. Осужденные тщательно ухаживали за растениями.
Победителем конкурса стал отряд №1, создавший композицию под названием «В гостях у сказки». Разработчиком ландшафтного является осужденная Людмила Качалова.
Подобные мероприятия позволяют заключенным раскрыть свой творческий потенциал.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su