В одной из мордовских колоний прошел конкурс на лучший цветник

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен конкурс на лучший цветник.

Указанный конкурс был проведен в исправительной колонии №13. Подготовка к данному мероприятию началась в мае. Осужденные тщательно ухаживали за растениями.

Победителем конкурса стал отряд №1, создавший композицию под названием «В гостях у сказки». Разработчиком ландшафтного является осужденная Людмила Качалова.

Подобные мероприятия позволяют заключенным раскрыть свой творческий потенциал.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su