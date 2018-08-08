Жительница Большеберезниковского района намеревалась обменять фальшивую денежную купюру

В Больших Березниках была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 100 долларов.

Недавно в один из банков, расположенных на территории указанного населенного пункта, пришла 52-летняя местная жительница. Женщина планировала обменять четыре купюры номиналом 100 долларов на рубли. В ходе проверки одной из банкнот сотрудница финансовой организации обнаружила, что купюра является фальшивой.

Женщина сообщила, что на протяжении нескольких последних лет она работала в Москве и соответственно зарплату получала там же.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф