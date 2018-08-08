В Мордовии полицейские задержали жителя Краснодарского края, находившегося в розыске

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Краснодарского края, находившегося в розыске.

В апреле минувшего года 20-летний житель Северского района Краснодарского края похитил с чужих банковских счетов около 100 тыс. рублей. Чтобы избежать наказания, молодой человек скрылся из поля зрения правоохранительных органов. В итоге парень был объявлен в розыск.

Недавно молодой человек был задержан в одном из детских оздоровительных лагерей Мордовии, где он работал вожатым. Чтобы попасть в детский лагерь, парень изготовил фальшивые документы.

Задержанный был доставлен в Краснодарский край.

Источник: 13.мвд.рф