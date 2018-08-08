В Саранске пройдет операция «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Указанное мероприятие будет проведено 9 августа. В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции будет проверять, каким образом автомобилисты соблюдают правила проезда пешеходных переходов. Отдельное внимание будет уделено поведению пешеходов при пересечении проезжей части.

Очень часто нарушение указанных правил является причиной серьезных ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Мордовии быть внимательными, аккуратными и вежливыми на дороге.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф