В Саранска штанга троллейбуса едва не убила маленькую девочку

В Саранске отвалившийся от троллейбуса штанговый токоприемник едва не убил 9-летнюю девочку.

Указанное происшествие, которое могло обернуться ужасающей трагедией, произошло вечером 7 августа в центре Саранска. 9-летняя девочка стояла на тротуаре. Школьница даже не догадывалась о том, что через несколько секунд она окажется на грани жизни и смерти. У проезжавшего мимо троллейбуса внезапно отвалился штанговый токоприемник, именуемый в народе рогом. Токоприемник обрушился на девочку.

Водитель троллейбуса, установив так называемую штангу на место, поспешил скрыться с места происшествия. Спустя некоторое время мужчина был задержан.

Пострадавшая чудом отделалась легкими телесными повреждениями.

Источник: гибдд.рф