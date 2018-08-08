В Инсарском районе опрокинулась бетономешалка

В Инсарском районе Республики Мордовия бетономешалка вылетела в кювет и опрокинулась.

Происшествие произошло 7 августа на одной из строительных площадок, расположенных на территории указанного района. Водитель бетономешалки не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу съехало в кювет, а после этого опрокинулось.

Водителю бетономешалки понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлена причина, из-за которой водитель бетономешалки потерял контроль над управлением.

Источник: гибдд.рф