В Саранске в ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

ДТП произошло поздним вечером 7 августа по адресу – проспект 70 лет Октября. Пьяный водитель грузовика марки ГАЗ 1992 года рождения протаранил легковой автомобиль марки «Лада-Гранта». После этого первое транспортное средство врезалось в бетонный столб.

Виновнику аварии, а также водителю легковушки и двум его пассажирам понадобилась медицинская помощь.

В отношении водителя грузового автомобиля сотрудниками Госавтоинспекции были составлены административные протоколы.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф