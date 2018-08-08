В Саранске в ДТП пострадали четыре человека

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В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
ДТП произошло поздним вечером 7 августа по адресу – проспект 70 лет Октября. Пьяный водитель грузовика марки ГАЗ 1992 года рождения протаранил легковой автомобиль марки «Лада-Гранта». После этого первое транспортное средство врезалось в бетонный столб.
Виновнику аварии, а также водителю легковушки и двум его пассажирам понадобилась медицинская помощь.
В отношении водителя грузового автомобиля сотрудниками Госавтоинспекции были составлены административные протоколы.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф