В Саранске предстанет перед судом несовершеннолетняя девушка, решившая зарабатывать на наркотиках

В Саранске суд вынесет приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Чебоксар, которая обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в покушении на сбыт наркотических средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с ноября 2017 года по май 2018 года 16-летняя жительница Чебоксар, находясь в Саранске и получая через сеть Интернет необходимую информацию, несколько раз извлекала из так называемых тайников наркотики, которые затем либо намеревалась продать бесконтактным способом, либо же лично употребляла.

В ходе предварительного следствия девушка полностью признала свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru